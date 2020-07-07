МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается по основным индексам вслед за нефтью и рублем, свидетельствуют данные Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.07 мск вторника снижался на 0,4% — до 2823,89 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,27% — до 1231,29 пункта.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 1,28% — до 42,55 доллара за баррель.

К текущему моменту рубль теряет к доллару 37 копеек — до 72,19 рубля.