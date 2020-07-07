МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник снижаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 10.28 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" опускалась на 1,72%, до 5,04 доллара, "Новатэка" — на 1,37%, до 143,8 доллара, "Лукойла" — на 1,5%, до 75,39 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 1,29%, до 5,45 доллара, "Газпром нефти" — на 2,03%, до 22,98 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" снижалась на 0,67%, до 25,16 доллара, "Северстали" — на 0,76%, до 12,45 доллара, НЛМК — на 0,79%, до 20,04 доллара.

Бумаги ВТБ дешевели на 1%, до 0,94 доллара, Сбербанка — на 1,59%, до 11,79 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", опускалась на 0,71%, до 20,85 доллара.

GDR АФК "Система" дешевели на 1,23%, до 4,83 доллара, бумаги "Магнита" — на 0,97%, до 13,74 доллара, расписки "Ленты" — на 1,46% до 2,36 доллара.