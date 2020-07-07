МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы снижаются во вторник в рамках коррекции после достигавшего 2% роста днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.47 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 1,01% — до 6222,95 пункта, французский CAC 40 — на 0,85%, до 5038,1 пункта, немецкий DAX — на 0,98%, до 12609,7 пункта.

Во вторник на европейских биржах отмечаются коррекционные распродажи после того, как в понедельник рост рынков региона составил 1,5-2% на фоне оптимизма по восстановлению экономики и сильной статистики. "После впечатляющего ралли в ходе предыдущей сессии, когда американский индекс Nasdaq достиг нового исторического максимума, S&P закрылся повышением пятую сессию подряд, а британский FTSE зафиксировал рост на 2%, инвесторы во вторник делают перерыв (в покупках — ред.)", — полагает аналитик City Index Фиона Чинкотта (Fiona Cincotta), которую цитирует агентство Франс Пресс.

Дополнительным негативным фактором для настроений участников торгов во вторник является статистика из Германии. Согласно официальным данным, объем промышленного производства в стране с учетом сезонных колебаний в мае 2020 года вырос на 7,8% по сравнению с апрелем, однако показатель не оправдал ожиданий рынка — аналитики ждали его роста на 10%.