МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Минэнерго РФ рекомендовало нефтяным компаниям в короткий срок нарастить продажи топлива на бирже не менее чем на 3% к аналогичному периоду прошлого года по всем видам нефтепродуктов, говорится в протоколе совещания по поддержке топливного рынка у замминистра энергетики Павла Сорокина (копия документа имеется в распоряжении РИА Новости).

Вместе с тем нефтяники должны увеличить объем реализации бензина Аи-92 и бензина Аи-95 на биржевых торгах до уровня не ниже 11% от объема производства, а объем реализации дизельного топлива не должен быть ниже 7% от объема производства.

"Нефтяным компаниям в возможно короткий срок увеличить объем реализации автомобильного бензина Аи-92, автомобильного бензина Аи-95 и дизельного топлива на биржевых торгах до уровня не ниже 11% от объема производства по автомобильным бензинам…, не ниже 7% от объема производства по дизельному топливу и с превышением объемов реализации моторного топлива на бирже не менее чем на 3% к аналогичному периоду прошлого года по всем видам нефтепродуктов", — говорится в документе.

В ходе совещания также обсуждался вопрос увеличения минимальных величин продаваемых на бирже нефтепродуктов до 15% по бензину, до 9% по дизельному топливу и до 7,5% по сжиженным углеводородным газам.

Минэнерго и ФАС не позднее 8 июля примут решения о размере увеличения нормативов продаж на бирже нефтепродуктов и дате их введения, говорится в документе.