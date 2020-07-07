7 июля — Dow Jones. Мировые фондовые индексы в основном снижаются. Инвесторы опасаются, что недавнее ралли было слишком сильным, учитывая прерывистый характер восстановления экономики.

Фьючерсы на S&P 500 просели на 0,7%, предвещая откат на открытии торгов в США. В понедельник индекс вырос по итогам пятой сессии подряд, а Nasdaq достиг рекордной отметки.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 снизился на 1%, тогда как ранее достиг максимума почти за месяц.

"Некоторые инвесторы будут фиксировать прибыль после вчерашнего ралли, – заметил Себастьен Гэли, стратег Nordea Asset Management. – Разочарование данными по промышленному производству в Германии тоже вносит свою лепту ­– если в Германии кашляют, то заболевают потом все".

Согласно вышедшим данным, в мае, после смягчения карантина, промышленное производство в Германии восстановилось, но восстановление оказалось менее значительном, чем предполагал консенсус-прогноз. Активность была минимум на 20% ниже февральского уровня. Немецкий фондовый индекс DAX упал на 1,3%, оказавшись в Европе в числе аутсайдеров.

Как отметил Карстен Бржески, главный экономист ING по еврозоне, это "наглядно показывает, как сложно будет вернуться к нормальной работе". "После снятия карантина компании, должно быть, находятся в большей нерешительности, чем потребители", – добавил он.

В Азии Shanghai Composite подрос на 0,4%, продолжив ралли, благодаря которому он достиг максимума с 2018 года. Гонконгский Hang Seng потерял 1,4%, а японский Nikkei 225 – 0,4%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США сократилась со вчерашних 0,683% до 0,674%, снижаясь второй день подряд на фоне стремления некоторых инвесторов к активам-убежищам. Индекс доллара WSJ повысился на 0,2%.

Австралийский доллар просел к американскому на 0,6%. Резервный банк Австралии сохранил ставку на уровне 0,25%. Ключевой индекс страны S&P ASX 200 сначала вырос на 0,4%, но в итоге завершил торги у флэтовой линии. В Мельбурне, втором по величине город в Австралии, вновь введен карантин из-за второй волны коронавируса.

Инвесторы внимательно следят за уровнями заболеваемости Covid-19.

"Сейчас свежие новости из США, Германии, части Великобритании и Австралии, которая ввела карантин в Мельбурне, напоминают инвестором о том, что восстановление не будет идти гладко", – говорит Петер Диксон, экономист Commerzbank.

Нефть подешевела: Brent, служащая мировым ориентиром, снизилась в цене на 0,8% до 42,54 доллара за баррель, а фьючерсы на West Texas Intermediate понизились на 1%.

— Автор Anna Hirtenstein, anna.hirtenstein@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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