МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Цены на нефть снижаются во вторник днем на опасениях за спрос на сырье в связи с продолжающимся распространением коронавируса в мире, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.22 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 1,23% — до 42,58 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 1,5% — до 39,99 доллара за баррель.

Трейдеров беспокоит, что всплеск новых случаев коронавируса, особенно в США, помешает восстановлению мирового спроса на нефть. По данным университета Джонса Хопкинса, в США за все время зарегистрировано уже почти 2,9 миллиона случаев коронавируса, более 130 тысяч человек скончались.

Аналитик CMC Markets Майкл Мак-Карти (Michael McCarthy), которого цитирует агентство Рейтер, отмечает, что давление на нефтяной рынок оказывают риски, связанные с коронавирусом и возможным возобновлением ограничений, а также "опасения вокруг дисциплины ОПЕК+".

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на два месяца, а 6 июня это условие было продлено на июль. Далее объем сокращений снизится до 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года и 5,8 миллиона — до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.

При этом страны, недовыполнявшие свои обязательства в мае и июне, обязались компенсировать это в июле-сентябре. Среди них назывались Ирак, Казахстан, Нигерия, Ангола, Габон.