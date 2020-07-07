МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы во вторник коррекционно снижаются после активного роста в предыдущий торговый день, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.16 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускался на 0,92%, до 25935,5 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,38%, до 10557,88 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,78%, до 3147,38 пункта.

Во вторник на фондовом рынке отмечается коррекционное снижение после активного роста в понедельник. Накануне фьючерсы на индексы США выросли на 1-2%. Биржи же закрылись ростом на 1,7-2,2%, а индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вновь обновил максимум.

Кроме того, давление на рынки также продолжает оказывать рост числа случаев заражения коронавирусом в США. Участники торгов опасаются, что это может повлечь за собой новый раунд карантинных ограничений и затормозить едва начавшееся восстановление крупнейшей мировой экономики.

Все больше штатов, включая крупнейшие по населению Техас и Флориду, принимают решения приостановить полное снятие ограничений. А крупнейший округ Флориды с административным центром городом Майами вводит дополнительные ограничения для сдерживания распространения коронавируса

В июне в более чем половине штатов США резко выросла заболеваемость COVID-19 на фоне массовых протестов и повсеместного снятия ограничений по коронавирусу. По данным Университета Джонса Хопкинса, в Штатах зарегистрировано уже почти 2,9 миллиона случаев коронавируса, более 130 тысяч человек скончались.