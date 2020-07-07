МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Курс рубля днем во вторник полностью компенсировал утренние потери и перешел к росту против доллара и евро, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.45 мск вторника снижался на 17 копеек — до 71,66 рубля, курс евро — на 32 копейки, до 80,91 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,46% — до 42,9 доллара за баррель.

РУБЛЬ ОТСТУПАЕТ

Рубль начал торги вторника с резкого снижения к доллару и евро на умеренно негативном внешнем фоне на зарубежных площадках и снижающихся более чем на 1% нефтяных котировках марки Brent. В моменте отечественная валюта максимально теряла 48 копеек к американской и 42 копейки к европейской.

В последние дни рубль на удивление ряда участников рынка демонстрирует ослабление к доллару, несмотря на относительно высокие цены на нефть (порядка 42 долларов за баррель Brent), отмечают аналитики Райффайзенбанка

"Распространено мнение, что всплеск санкционной риторики в отношении РФ является основной тому причиной. На самом деле ослабление рубля продолжается уже месяц (с 8 июня курс вырос почти на 4 рубля до текущих порядка 72 рублей за доллар, хотя нефть удерживается в диапазоне 40-42 доллара за баррель, а дисконт Urals к Brent сократился почти до нуля)", — говорят они.

По оценке аналитиков, с начала апреля по начало июня рубль был избыточно крепким под влиянием низкого импорта, продажи валюты ЦБ РФ и низкого объема дивидендных платежей (многие компании перенесли или отменили выплату из-за экстраординарных обстоятельств).

Совокупность этих факторов вносила корректировку в курс рубля в размере 5 рублей к доллару (то есть без них рубль был бы слабее), считают аналитики Райффайзенбанка.

"С начала июня происходит постепенное восстановление экономической активности, что способствует некоторому росту товарного импорта (в том числе за счет отложенного спроса). Также в июле заметно снизится объем продажи валюты ЦБ РФ (хотя цена нефти уже вышла на отсечку по бюджетному правилу, объемы добычи нефти отстают от бюджетного плана). Кроме того, многие крупные компании будут выплачивать дивиденды (в том числе и те компании, которые должны были выплатить раньше в этом году). Эти обстоятельства и обуславливают, по нашему мнению, возврат рубля к своему равновесному значению", — объясняют они.

Впрочем, днем во вторник рублю удалось переломить утренний негатив и перейти к росту против доллара и более уверенному укреплению к евро на фоне замедления снижения нефтяных котировок.

ПРОГНОЗЫ

Рубль предпринимает очередную коррекционную попытку и на этот раз она может оказаться успешной, а установленные сегодня двухмесячные минимумы — надежной поддержкой, считает Дмитрий Бабин из "БКС Брокер".

Они соответствуют значению 72,32 рубля в паре доллар-рубль и 81,65 рубля в паре евро-рубль, в случае улучшения ситуации на мировых рынках рубль может повыситься в район 71,44 рубля за доллар и 80,86 рубля за евро, указывает он.

Однако для развития более устойчивой восходящей коррекции российской валюты необходимо появление фундаментальных факторов устойчивого роста нефтяных цен и закрепления нефти в новом, более высоком ценовом коридоре, считает аналитик.

Дмитрий Полевой из РФПИ полагает, что в ближайшее время рубль вполне может продолжить умеренно снижаться.