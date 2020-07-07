МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Минфин России 8 июля на аукционе по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит ценные бумаги одного выпуска, говорится в сообщении министерства.

Министерство, в частности, предложит инвесторам ОФЗ с переменным купонным доходом серии 29014 с погашением в марте 2026 года.

Объем удовлетворения заявок на аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.

Минфин России по итогам первого полугодия разместил облигации федерального займа на традиционных аукционах в объеме около 1,6 триллиона рублей. В третьем квартале министерство планирует предложить на аукционах ОФЗ на 1 триллион рублей: ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком погашения до пяти лет включительно составляет 100 миллиардов рублей, от пяти до 10 лет включительно — 700 миллиардов рублей, от 10 лет — 200 миллиардов рублей.

В действующем законе о бюджете валовый объем заимствований Минфина на внутреннем рынке в 2020 году запланировал на уроне 2,3 триллиона рублей, а чистая сумма привлечения составляет 1,7 триллиона рублей. Замминистра финансов России Владимир Колычев на прошлой неделе заявил, что Минфин ориентируется на увеличение программы заимствований в текущем году примерно до 5 триллионов рублей в валовом выражении.

Как отмечал в понедельник в интервью агентству Блумберг глава департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский, пять триллионов рублей займов на этот год министерство рассматривает только как верхний предел — максимально возможную цифру. По его словам, больше точно не будет, однако это не значит, что Минфин во что бы то ни стало будет привлекать ресурсы в таких объемах.