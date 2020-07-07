МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы во вторник снижаются в пределах 1%, снижение поддерживается коррекционной динамикой после заметного роста понедельника, при этом на рынки возвращаются опасения по пандемии коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.45 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снижался на 0,84%, до 26065,39 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,44%, до 3165,7 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опускался на 0,04%, до 10429,55 пункта, а в понедельник он достиг рекордных на данный момент 10462,05 пункта. Показатель 9 июня впервые поднялся выше психологической отметки в 10000 пунктов. В понедельник индексы выросли на 1,6-2,2%.

Снижение индексов поддерживается за счет фиксации инвесторами прибыли после роста днем ранее. Оптимизм трейдеров был связан с надеждами по мерам поддержки и восстановлению экономики.

При этом в США продолжают наблюдать большое количество случаев числа заражения коронавирусом. С начала июля в стране фиксируют в среднем по 45-50 тысяч новых случаев ежедневно. За последние сутки, согласно данным университета Джонса Хопкинса, это число составило 45 тысяч, общее количество случаев по США достигло 2,9 миллиона, по миру — около 11,6 миллиона.

Бумаги фармацевтической Novavax дорожают на 39% после того, как фирма получила 1,6 миллиарда долларов от федерального правительства США на создание вакцины против коронавируса нового типа в рамках программы "Операция сверхзвуковая скорость".

Вместе с этим участники торгов ожидают старта очередного сезона отчетностей, который начнется на следующей неделе. Инвесторы надеются получить больше ясности касательно того, как пандемия отразилась на результатах компаний в минувшем квартале.