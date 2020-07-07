МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам поднимается во вторник вечером, трейдеры более склонны к осторожности на фоне рисков вокруг пандемии коронавируса, что поддерживает спрос на более надежные активы, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.32 мск курс евро к доллару опускался до 1,1282 с 1,1308 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 107,56 иены со 107,35 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,17%, до 96,89 пункта.

После усиления склонности к риску в понедельник, трейдеры становятся осторожнее, предпочитая более безопасные активы, в том числе американский доллар.

В мире продолжает расти число случаев заражения коронавирусом. Как сообщил университет Джонса Хопкинса, в США за последние сутки зафиксировано почти 45 тысяч новых случаев заражения, общее количество в стране достигло 2,9 миллиона случаев, в мире — 11,6 миллиона.

При этом евро сдержал летний прогноз Еврокомиссии по экономике еврозоны. Ранее ЕК ухудшила прогноз по спаду ВВП еврозоны в 2020 году до 8,7% с 7,7%, которые ожидались в мае. При этом в 2021 году экономика еврозоны может вырасти на 6,1%, а не на 6,3%, как ожидалось ранее.