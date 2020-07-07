МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Мировые котировки нефти замедлили снижение во вторник вечером, на рынке при этом сохраняются опасения по поводу коронавируса и его влияния на спрос, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.50 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,12% — до 43,05 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,25% — до 40,53 доллара за баррель. Днем нефть дешевела на 1-1,5%.

В мире продолжает увеличиваться число случаев заражения коронавирусом, причем в США, по данным университета Джонса Хопкинса, уже зафиксировано 2,9 миллиона случаев, в Штатах с начала месяца каждый день регистрируют по 45-50 тысяч новых случаев заражения.

"Цены на нефть сегодня ниже из-за опасений, что рост случаев заражения коронавирусом в США ограничит восстановление спроса на топливо", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков RBC.

Трейдеры продолжают оценивать и усилия стран ОПЕК+ по поддержанию баланса на рынке нефти. Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на два месяца, а 6 июня это условие было продлено на июль. Далее объем сокращений снизится до 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года и 5,8 миллиона — до конца апреля 2022 года.

Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. При этом страны, недовыполнявшие свои обязательства в мае и июне, обязались компенсировать это в июле-сентябре. Среди них назывались Ирак, Казахстан, Нигерия, Ангола, Габон.