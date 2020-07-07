МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы после роста днем ранее снизились во вторник на 1-1,5% на опасениях второй полны пандемии и ухудшении экономических прогнозов Еврокомиссии, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 1,53% — до 6189,9 пункта, французский CAC 40 — на 0,74%, до 5043,73 пункта, немецкий DAX — на 1,01%, до 12604,55 пункта. В понедельник индексы выросли на 1,5-2%.

Мировые фондовые рынки в основном показали снижение во вторник после ралли понедельника. Рынки Азии, кроме Китая, закрылись в минусе, индексы США также в основном снижаются. На рынки возвращаются опасения по поводу пандемии коронавируса и ее влияния на мировую экономику.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,3 миллиона случаев заражения.

Негатива добавили и прогнозы Еврокомиссии по экономике. В промежуточном летнем прогнозе, опубликованном во вторник, ЕК ухудшила прогноз по спаду ВВП еврозоны в 2020 г до 8,7% с ожидавшихся в мае 7,7%. А в 2021 году экономика еврозоны может вырасти на 6,1%, а не на 6,3%, как ожидалось ранее.

Бумаги немецкого концерна Bayer подешевели на 5,5% после новостей СМИ о том, что судья поставил под сомнение план компании по урегулированию вопроса в судебном деле о гербициде Roundup, якобы вызывающем рак.