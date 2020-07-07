МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Рынок акций РФ по итогам основных торгов вторника снизился по индексу Мосбиржи и символически поднялся по РТС на фоне разнонаправленной динамики западных биржевых индексов.

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытии основных торгов снизился на 0,35% — до 2825,21 пункта, а долларовый индекс РТС повысился на 0,06% — до 1247,83 пункта. Падение доллара на 50 копеек, до 71,33 рубля, обусловило расхождение в динамике основных индексов.

Фондовые индексы западной Европы снизились во вторник на 0,7-1,5%. Американские индексы меняются разнонаправленно в пределах 0,7%.