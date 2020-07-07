МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций понизился, отыгрывая ухудшение конъюнктуры западных фондовых рынков.

Падение доллара против рубля обусловило разнонаправленную динамику основных биржевых индексов.

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытии основных торгов снизился на 0,35% — до 2825,21 пункта, а долларовый индекс РТС повысился на 0,06% — до 1247,83 пункта.

РЫНОК СЛЕГКА ПРИТОРМОЗИЛ

Российский фондовый рынок во вторник снизился по индексу Мосбиржи, корректируя предыдущий трехдневный рост. Негативный фон создавался внешними сигналами.

Основные европейские фондовые индексы во вторник упали на 0,7-1,5-2% на фоне возвращения опасений по проводу распространения коронавируса и слабых макроэкономических данных и прогнозов.

Еврокомиссия ухудшила прогноз по динамике ВВП еврозоны и в 2020 году ожидает его падения на 8,7% против майских оценок на уровне 7,7%. В 2021 году ожидается рост показателя на 6,1%, а не на 6,3%, как ожидалось ранее. Кроме того, объем промышленного производства в Германии в мае вырос только на 7,8% к апрелю при ожиданиях роста на 10%.

Рынок нефти прибавлял вечером 0,6% до 43,35 доллар за баррель, хотя в течение первой половины торгов вторника он торговался в минусе.

В лидерах роста цены на российском рынке оказались бумаги " Мосбиржи" (+3,5%), "Сургутнефтегаза" (+2,5%), скорректировавшиеся акции "Норникеля" (+1,8%), бумаги "Полюса" (+1,4%), "Алросы" (+1%). Упали акции "Мосэнерго" (-4,7%), "Русгидро" (-2,7%), АФК "Система" (-2,6%), "Башнефти" (-1,9%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индексы Мосбиржи и РТС во вторник изменялись разнонаправленно, во многом ввиду неоднозначных настроений за рубежом, отметила Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

"Российские индикаторы продолжают колебаться в диапазонах с верхними границами 2835 и 1250 пунктов соответственно, хотя накануне индекс Мосбиржи и поднимался выше. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2790-2875 пунктов", — оценила она.

Вирусный фактор продолжает нести в себе повышенную неопределенность и сдерживает активность покупателей, появляются сведения о введении жестких мер карантина в отдельных районах Испании, Австралии, ряде американских штатов, отмечает Александр Бахтин из компании "БКС Премьер".

"Мы полагаем, что завтра российский рынок акций будет ориентироваться главным образом на общерыночные настроения и вектор нефтяных цен. Фактором, замедляющим рост, могут выступать дивидендные отсечки. По нашим оценкам, в среду индекс Мосбиржи сформируется в диапазоне 2770-2830 пунктов", — добавил он.