МОСКВА, 7 июл /ПРАЙМ/. Конкуренция в банковском секторе РФ в долгосрочной перспективе усилится, и для некоторых небольших игроков это может представлять значительные трудности, считают аналитики международного рейтингового агентства S&P Global Ratings (S&P).

"Мы полагаем, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе рынок розничных банковских услуг РФ, который мы знали…, больше не будет существовать в своей нынешней форме… В долгосрочной перспективе мы ожидаем рост конкуренции в секторе, что может быть особенно трудным для небольших игроков", — говорится в релизе агентства.

Аналитики агентства вместе с этим ожидают, что российские банки и их клиенты находятся в процессе адаптации.