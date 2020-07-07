МОСКВА, 7 июл /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль растет к доллару и евро после двух дней падения. Рост нефтяных котировок поддерживает во вторник курс российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.57 мск снижался на 44 копейки, до 71,38 рубля, курс евро — на 62 копейки, до уровня 80,62 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ СКОРРЕКТИРОВАЛ ЧАСТЬ ПАДЕНИЯ

Российская валюта после двух дней снижения немного корректируется вверх, опираясь на дорожающую нефть. Стоимость марки Brent прибавляет вечером 0,6%, до 43,35 доллар за баррель, хотя в течение первой половины торгов вторника она торговалась в минусе.

Поддержка пришла от оценок управления энергетической информации Минэнерго США (EIA) о том, что мировые запасы нефти в хранилищах начали сокращаться в июне. В странах ОЭСР они снизятся до 3 миллиардов баррелей к концу 2020 года с майского пика в 3,3 миллиарда, полагает EIA.

В то же время, рубль игнорирует некоторое снижение аппетита к риску, о чем сигнализирует падение фондовых индексов Западной Европы на 0,7-1,5% на фоне возвращения опасений по проводу распространения коронавируса и слабых макроэкономических данных и прогнозов.

В итоге доллар и евро вечером теряют к рублю 0,6-0,8%. Рублевая цена нефти колеблется около 3,1 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Рубль сегодня среди валют развивающихся рынков был одним из лидеров роста, рассуждает Михаил Шульгин из компании "Открытие Брокер".

"Курс доллара второй день ограничен сверху коридором 72,3 и 71,1 рубля. Выход из этого коридора определит динамику российской валюты. На фоне укрепления нефтяных котировок курс доллара, проверивший сегодня максимум 72,31 рубля, все отчетливее смотрит в сторону 70 рублей", — оценил он.

Несмотря на сегодняшнюю коррекцию вверх, у рубля не появилось новых драйверов, способных вернуть российскую валюту к укреплению, считает Антон Покатович из компании "БКС премьер".

"Ожидаем продолжения плавного ослабления рубля в ближайшей перспективе. По нашим оценкам, в среду курс будет колебаться в диапазоне 71-72,5 рубля за доллар. Факторы давления на нацвалюту в виде опасений инвесторов по поводу второй волны пандемии, а также рисков дальнейшей санкционной активности остаются актуальными. Снижение объемов продаж иностранной валюты ЦБ в июле также будет выступать не в пользу рубля", — добавил он.