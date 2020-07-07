МОСКВА, 7 июл /ПРАЙМ/. ЦБ РФ планирует установить обязательный норматива достаточности капитала для профессиональных участников рынка ценных бумаг, следует из пояснительной записки к проекту соответствующего указания Банка России.

Как отмечается, ЦБ разработал проект указания "Об установлении обязательного норматива достаточности капитала (НДК) для профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую, брокерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами и деятельность форекс-дилеров".

"НДК направлен на обеспечение надежного уровня капитала у профучастника посредством формирования пула активов с низкими рисками для продолжения деятельности, в том числе обеспечение способности покрытия возможных финансовых потерь за свой счет, в случае реализации рисков", — поясняется в проекте.

Проект указания предлагает ступенчатое установление нормативного значения: 4% с 1 апреля 2022 года, 6% с 1 октября 2023 года и 8% с 1 апреля 2025 года.

Регулятор отмечает, что проект указания в части расчета НДК сохраняет преемственность по отношению к указанию Банка России от 30 ноября 2017 года "О требованиях к осуществлению дилерской, брокерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности форекс-дилеров в части расчета показателя достаточности капитала".

В пресс-службе НАУФОР РИА Новости прокомментировали, что профучастники уже в течение нескольких лет сдают в Центробанк соответствующие показатели в тестовом режиме.