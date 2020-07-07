ВАШИНГТОН, 7 июл /ПРАЙМ/. Основные американские фондовые индексы во вторник закрылись снижением в пределах 1% на фоне сообщений об ограничении размера очередного стимулирующего пакета для экономики и о возможных вызовах для экономики из-за возобновившегося роста случаев заражения коронавирусом, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 23.00 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снижался на 1,51%, до 25890,18 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,08%, до 3145,32 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опустился на 0,86% до 10343,89 пункта, после вчерашних рекордных 10433,65 пункта.

Снижение спровоцировано заявлением вице-президента США Майка Пенса о том, что очередной пакет поддержки экономики будет ограничен 1 триллионом долларов или будет даже меньше. Именно с такой просьбой администрация США обратилась в конгресс.

Снижение индексов поддерживается за счет фиксации инвесторами прибыли после роста днем ранее. Оптимизм трейдеров был связан с надеждами по мерам поддержки и восстановлению экономики, а также подкрепляется положительными данными по восстановлению рабочих мест за май и апрель.

При этом в США продолжают наблюдать большое количество случаев числа заражения коронавирусом. С начала июля в стране фиксируют в среднем по 45-50 тысяч новых случаев ежедневно. За последние сутки, согласно данным университета Джонса Хопкинса, это число составило 45 тысяч, общее количество случаев по США достигло 2,96 миллиона, по миру — около 11,6 миллиона.

Глава федрезерва Сан-Франциско Мэри Дэйли заявила во вторник, что данные по безработице недооценивают экономический ущерб из-за коронавируса. Одновременно глава федрезерва в Атланте Рафаэль Бостич заявил о сглаживании кривой роста экономики.

Вместе с этим участники торгов ожидают старта очередного сезона отчетностей, который начнется на следующей неделе. Инвесторы надеются получить больше ясности касательно того, как пандемия отразилась на результатах компаний в минувшем квартале.