ВЛАДИВОСТОК, 8 июл /ПРАЙМ/. Канадская компания Kinross Gold начнет освоение нового золоторудного месторождения на Чукотке, сообщил в своем Instagram-аккаунте губернатор региона Роман Копин.

"Kinrossrussia продолжит работу на Чукотке. Компания будет осваивать новое месторождение Кайэнмываам. Kinross Gold присутствует в регионе уже почти 15 лет — пример социально ответственной компании, заботящейся об экологии и традициях коренных народов округа. Рад продолжению сотрудничества", — написал Копин.

Он отметил, что для эффективной геологоразведки подписано соглашение с Росгеологией.

"Ключевой момент – нужно менять устоявшиеся методы и применять системный подход к воспроизводству минерально-сырьевой базы региона. Основная задача — обеспечить рост запасов и формирование необходимой инфраструктуры для их промышленного освоения. По примеру Чаун-Билибинской промышленной зоны", — отметил губернатор.

Он также уточнил, что в этом году в городском округе Певек может появиться еще один крупный инвестор: 11 августа Роснедра проведут аукцион на одно из крупнейших оловянных месторождений в России — Пыркакайские штокверки.

Kinross Gold Corp — канадская золотодобывающая компания с действующими предприятиями и проектами в России, США, Чили, Бразилии, Мавритании и Гане. На Чукотке работают ее дочерние предприятия "Чукотская горно-геологическая компания" и "Северное золото".