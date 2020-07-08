МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду не показывают определенной динамики, неопределенность из-за коронавируса ослабила энтузиазм инвесторов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.42 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,74% — до 3370,23 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,85%, до 2176,27 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,34%, до 26063,51 пункта. Японский Nikkei 225 же опускался на 0,41%, до 22524,33 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,31%, до 2157,54 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,39%, до 5929,1 пункта.

Рост новых случаев коронавируса в некоторых частях мира ставит под сомнение быстрое восстановление экономики, в результате чего некоторые инвесторы предпочитают фиксировать прибыль после недавнего ралли. На этом фоне участники рынка обратили внимание на то, что из-за распространения коронавируса власти Австралии повторно вводят карантин в Мельбурне.

Стратег National Australia Bank Тапас Стриклэнд (Tapas Strickland), мнение которого приводит агентство Рейтер, считает, что "после недавнего ралли снижение было похоже на консолидацию, рынки перешли в режим ожидания перед началом сезона отчетностей".

Аналитик также отметил, что сейчас в ближайшие недели инвесторам важно следить за количеством смертей в США и за тем, приведет ли это к новым серьезным карантинным мерам.