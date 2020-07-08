МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Цена на золото в среду утром демонстрирует коррекционное снижение после двух дней роста, при этом оставаясь в районе максимума с сентября 2011 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.18 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 0,17%, или на 3,15 доллара — до 1806,65 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,33% — до 18,637 доллара за унцию.

В среду инвесторы в золото предпочитают фиксировать прибыль после того, как в ходе торгов вторника цена на драгоценный метал обновила максимум с 20 сентября 2011 года, дойдя до отметки 1810,8 доллара.

Общую поддержку стоимости металла, как более надежного актива, оказывают опасения продолжающегося роста числа случаев COVID-19 в мире. Тем временем, как сообщают СМИ, число случаев заражения вирусом в США перешло за 3 миллиона. Всего в мире же, по данным ВОЗ, выявлены уже более 11,5 миллиона случаев.

"Неопределенность в отношении здоровья, финансов и экономики, вызванная пандемией COVID-19 и ее последствиями, вероятно, продолжит поддерживать рост цен на золото до 2021 года", — считают аналитики HSBC, мнение которых приводит агентство Рейтер.