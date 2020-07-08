МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Курс доллара в среду утром слабо растет к другим основным мировым валютам, — инвесторы оценивают перспективы мировой экономики на фоне продолжающегося распространения коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.11 мск курс доллара к иене рос до 107,56 иены со 107,51 иены на прошлом закрытии. Курс евро к доллару опускался до 1,1264 с 1,127 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,07%, до 96,95 пункта.

Распространение коронавируса по-прежнему находится в центре внимания инвесторов. Рост числа случаев и новые вспышки возрождают беспокойство за перспективы мировой экономики. Как сообщило агентство Рейтер, в США число случаев перешло за 3 миллиона.

Поскольку доллар считается главной валютой в мировой торговле, многие инвесторы по-прежнему отдают ему предпочтение.

"Настроения меняются день ото дня, но пока что доллар, похоже, будет поддерживаться, поскольку инвесторы проявляют все большую осторожность в отношении вируса", — цитирует агентство Рейтер валютного стратега Daiwa Securities Юкио Исидзуки (Yukio Ishizuki).

Инвесторы также оценивают новости о том, что некоторые представители ФРС выразили обеспокоенность ростом числа заражений, который может ограничить потребительские расходы и затормозить рост занятости, в то время как некоторые программы стимулирования истекают.