МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Рубль незначительно меняется к доллару и евро в начале торговой сессии, переходя от снижения к росту в отсутствие сильных сигналов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск снижался на 7 копеек, до 71,4 рубля, курс евро — на 12 копеек, до 80,51 рубля, следует из данных Московской биржи. С утра основные резервные валюты немного прибавляли против рубля.

Стоимость нефти утром теряет 0,4%, до 42,91 доллара за баррель по марке Brent.