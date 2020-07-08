МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду в большинстве своем растут в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 10.49 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" оставалась на уровне предыдущего закрытия в 5,1 доллара, "Новатэка" — росла на 0,14%, до 145,2 доллара, "Лукойла" — на 0,17%, до 76,69 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,38%, до 5,53 доллара, "Газпром нефти" — на 1,54%, до 23,1 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" росла на 0,98%, до 26,34 доллара, "Северстали" — на 0,32%, до 12,55 доллара, НЛМК — опускалась на 0,3%, до 20,12 доллара.

Бумаги ВТБ дорожали на 0,56%, до 0,95 доллара, Сбербанка — дешевели на 0,36%, до 11,8 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", опускалась на 1,2%, до 20,65 доллара.

GDR АФК "Система" дорожали на 0,26%, до 4,79 доллара, бумаги "Магнита" — на 1%, до 13,7 доллара, расписки "Ленты" — на 0,73% до 2,43 доллара.