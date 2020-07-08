МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в среду торгуются без единой динамики на фоне опасений, связанных с распространением коронавируса, и корпоративных новостях, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.51 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,19% — до 6203,25 пункта, французский CAC 40 — снижался на 0,26%, до 5029,85 пункта, немецкий DAX — рос на 0,03%, до 12625,5 пункта. Минутами ранее все три индекса находились в красной зоне.

Инвесторов беспокоит продолжающийся рост числа заболевших коронавирусом в ряде стран. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения на вторник, число выявленных случаев коронавируса в мире за сутки увеличилось более чем на 172 тысячи и превысило 11,5 миллиона, всего скончались более 535 тысяч пациентов с COVID-19.

Определенное влияние на настроения участников торгов оказывают и корпоративные новости. Так, акции финской телекоммуникационной компании Nokia в первые часы торгов на бирже в Хельсинки рухнули в цене сразу на 7% после того, как JPMorgan понизил свою оценку по акциям компании. В то же время ценные бумаги шведского производителя бытовой техники Electrolux дорожают более чем на 5% на фоне заявления компании, что во втором квартале убыток будет меньше ожидавшегося благодаря июньскому росту продаж.

Акции британско-гонконгской банковской группы HSBC Holdings дешевеют на торгах в Лондоне на 3,5% после сообщений в СМИ о том, что советники президента США Дональда Трампа рассматривают предложения отвязать курс гонконгского доллара от американского.

Гонконгский доллар привязан к американскому с 1983 года, с 2005 года допускаются колебания в пределах 7,75-7,85 гонконгского доллара. Когда обменный курс выходит за верхние или нижние пределы торгового диапазона, валютные власти Гонконга могут покупать или продавать местную валюту, чтобы вернуть курс в установленный диапазон.

"Если привязка исчезнет, это может еще больше дестабилизировать ситуацию в Гонконге и усилить влияние валютного курса на прибыль компаний", — сказал агентству MarketWatch аналитик London Capital Group Джаспер Лоулер (Jasper Lawler).