МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Низколиквидные акции "Мостотреста" выросли более чем на 15% после выхода корпоративных новостей, свидетельствуют данные Московской биржи.

К 12.48 мск бумаги компании дорожали на 11,7%. Ранее в среду акции дорожали на 15,2% до 172,85 рубля – максимума с 20 мая.

Акционеры "Мостотреста" предъявили к выкупу 3% акций на 1,72 миллиарда рублей в рамках выделения из строительной компании нового общества "Дороги и мосты". Цена выкупа составила 220,44 рубля за одну обыкновенную акцию общества.