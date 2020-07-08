МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Курс доллара в среду днем незначительно колеблется по отношению к евро и иене на опасениях вокруг распространения коронавируса, которое усиливает неопределенность в перспективах восстановления мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.55 мск курс евро к доллару рос до 1,1273 с 1,127 доллара за евро, при этом ранее в ходе торгов он снижался до 1,1263 доллара. Курс доллара к иене рос до 107,56 иены со 107,51 иены на прошлом закрытии, при этом ранее он снижался до 107,42 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,14%, до 97,05 пункта.

В центре внимания рынков остается ситуация с распространением коронавируса и его влияние на перспективы восстановления мировой экономики, оказавшейся под серьезным давлением. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на вторник, число выявленных случаев коронавируса в мире за сутки увеличилось более чем на 172 тысячи и превысило 11,5 миллиона, всего скончались более 535 тысяч пациентов с COVID-19.

"Вялая, на первый взгляд, динамика, вероятно, основана на неопределенности в отношении того, что будет дальше с экономикой. Существуют серьезные опасения, что продолжающееся распространение коронавируса может быстро остановить восстановление (экономики —ред.), что, в свою очередь, приведет к укреплению доллара из-за его — надо признать, сомнительного — статуса более надежного актива", — полагают аналитики Commerzbank, мнение которых приводит агентство Рейтер.