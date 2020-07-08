8 июля — Dow Jones. На мировых рынках акций наблюдается неоднородная динамика. В материковой части Китая индексы продолжили рост седьмую сессию подряд.

Фьючерсы на S&P 500 просели на 0,1%, предвещая колебания после отката, связанного с опасениями насчет замедления экономического восстановления. Индекс во вторник упал на 1,1%.

В Китае возобновился подъем, и Shanghai Composite набрал 1,7%. На этой неделе индекс вырос на 8% – розничные инвесторы делали ставку на то, что при восстановлении экономики вырастет прибыль. Это напоминает ралли китайских акций в 2015 году, которое закончилось обвалом.

В последний месяц американские индексы не выходили из узкого диапазона. Во 2-м квартале они во основном росли. Инвесторы анализируют меры стимулирования, принятые центробанками и властями; признаки того, что восстановление экономического роста в США замедлилось; рост заболеваемости коронавирусом в части США, а также усиление напряженности в отношениях Китая и Запада.

"Я бы сказал, что рынок акций сравнительно невосприимчив к кризису (в области здравоохранения)", – заметил Грегори Пердон, один из инвестиционных директоров британского банка Arbuthnot Latham & Co. По его словам, снижению акций препятствуют стимулирующие меры ФРС и ЕЦБ, приведшие к сокращению доходности облигаций.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в США во вторник было зафиксировано 60 000 новых случаев коронавируса, что является дневным рекордом.

Согласно Пердону, основной риск для рынков – возобновление роста безработицы в США, которая в июне сократилась до 11,1%.

"Я сосредоточен на том, как ситуация с занятостью или ее изменение повлияет на потребление и как все это отразится на прибыли", – сказал он.

На мировых рынках акций наблюдается разнородная картина. В Японии Nikkei 225 просел на 0,8%. В Европе Stoxx Europe 600 снизился на 0,6% под давлением акций банков.

Акции Nokia упали на 7,7%. Аналитики JPMorgan Chase & Co. снизили рейтинг акций компании, сославшись на признаки того, что Verizon Communications может закупить дополнительные устройства у Samsung Electronics.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США стабилизировалась на отметке 0,648%. Индекс доллара WSJ поднялся менее чем на 0,1%.

Нефть подешевела в преддверии выхода данных Министерства энергетики, которые покажут объемы запасов в США. Фьючерсы на West Texas Intermediate понизились в цене на 0,3% до 40,49 доллара. Ранее данные Американского института нефти показали, что запасы на прошлой неделе выросли на 2 млн баррелей.

— Автор Joe Wallace, Joe.Wallace@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz

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