МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Финтех-компания Ant Group, подразделение китайской интернет-компании Alibaba, планирует в текущем году провести первичное публичное размещение акций (IPO) на бирже Гонконга, которое может стать одним из крупнейших в мире в 2020 году, пишет агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам одного из источников, Ant Group рассчитывает продать от 5% до 10% своих акций в ходе IPO и получить оценку всей компании на уровне свыше 200 миллиардов долларов. "Несмотря на то, что в последнем раунде финансирования в 2018 году компанию оценили примерно в 150 миллиардов долларов, небольшие сделки на вторичном рынке в конце прошлого года обеспечили ей предполагаемую оценку в 200 миллиардов долларов", — поясняет агентство.

Источники добавили, что Ant Group изначально планировала одновременное размещение акций в Гонконге и на материковом Китае, однако сейчас склоняется к тому, чтобы сначала провести листинг в Гонконге.

Ant Group со штаб-квартирой в восточном китайском городе Ханчжоу на 33% принадлежит Alibaba Group и контролируется основателем Alibaba Джеком Ма. Компания занимает лидирующие позиции в Китае в области мобильных платежей, она также предлагает услуги кредитования, страхования и управления активами через мобильные приложения.

Китайская Alibaba в 2019 году провела вторичный листинг на бирже Гонконга, в ходе которого привлекла 12,9 миллиарда долларов. Размещение Alibaba на бирже Гонконга стало крупнейшим в прошлом году. В 2014 году компания выручила рекордные 25 миллиардов долларов после первичного размещения акций на Нью-Йоркской фондовой бирже.