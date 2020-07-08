МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в среду торгуются с разнонаправленной динамикой, находясь под давлением роста случаев заражения коронавирусом в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.26 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускался на 0,05%, до 25757 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — рос на 0,27%, до 10560,75 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 же рос на незначительные 0,03%, до 3137,38 пункта.

Давление на настроения инвесторов не перестает оказывать ситуация с коронавирусом в Соединенных Штатах. По данным ВОЗ, с начала июля в США зарегистрировали уже больше 385 тысяч случаев заражения коронавирусом по всей стране. СМИ сообщают, что общее число заболевших перешагнуло за 3 миллиона.

На этом фоне многие штаты снова вводят карантинные ограничения и приостанавливают открытие своих экономик. Как отмечают аналитики, мнение которых приводит агентство Рейтер, рост числа заболевших, который вынудил власти свернуть планы по открытию в некоторых частях страны, только задержит восстановление экономики, в то же время в долгосрочной перспективе эксперты по-прежнему видят признаки восстановления.

Акции американского производителя джинсов Levi Strauss тем временем на предварительных торгах снижаются более чем на 5% на фоне сообщения о том, что бизнес компании пострадает во второй половине года, даже несмотря на то, что показатели продаж улучшаются по мере открытия магазинов.