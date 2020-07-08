МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций снижается днем, отыгрывая умеренно негативную конъюнктуру западных фондовых рынков. Неуверенная динамика рынка нефти не добавляет оптимизма инвесторам.

Рублевый индекс Мосбиржи к 15.24 мск снижался на 0,3% — до 2816 пунктов, а долларовый индекс РТС — на 0,2% — до 1245 пунктов.

РЫНОК СЛЕГКА ПРОСЕДАЕТ

Российский фондовый рынок в среду снижается по основным биржевым индексам. Негативный фон поддерживается внешними сигналами.

Основные европейские фондовые индексы днем теряют 0,1-0,8% на фоне продолжающегося роста числа заболевших коронавирусом в ряде стран. Согласно данным ВОЗ на вторник, число выявленных случаев коронавируса в мире за сутки увеличилось более чем на 172 тысячи и превысило 11,5 миллиона, всего скончались более 535 тысяч пациентов с COVID-19.

Американские фондовые фьючерсы также демонстрируют неуверенную динамику на фоне данных ВОЗ о том, что с начала июля в США зарегистрировали уже больше 385 тысяч случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся при этом перешагнуло за 3 миллиона. Это чревато новыми карантинными мероприятиями.

Рынок нефти после утреннего снижения пытается закрепиться в плюсе и прибавляет днем 0,3%, до 43,2 доллара за баррель. В среду вечером выйдут официальные данные американского министерства энергетики по запасам сырья в стране на прошлой неделе. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о снижении запасов на 3,11 миллиона баррелей после падения более чем на 7 миллионов неделей ранее. Американский институт нефти (API) зафиксировал рост запасов нефти в США на минувшей неделе на 2 миллиона баррелей.

В лидерах снижения цены на российском рынке — бумаги МТС (-4,4%) – из-за дивидендной отсечки, ГДР X5 (-2,7%), Mail.ru (-1,4%), акции "Ростелекома" (-1,2%). Растут бумаги АФК "Система" (+2,3%), "Норникеля" (+1,8%), заявившего о намерении оспорить величину вреда от ЧП в Норильске. Также дорожают акции "Русала" (+1,1%), "Юнипро" (+1,2%), "РусГидро" (+1,4%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии умеренно снизились и продолжили торговлю в рамках диапазонов 2800-2835 и 1200-1250 пунктов соответственно, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал". Повлиять на настроения в течение дня могут еженедельные данные по запасам топлива в США, в остальном на биржах сохраняется спокойствие, добавила она.

Российский рынок акций консолидируется в небольшом минусе, так как инвесторы ожидают новых катализаторов для ценовых движений, отмечают аналитики Альфа-банка.

"В числе прочих, им может стать начало сезона публикации отчетности западных компаний за второй квартал. Сохраняющийся интерес к китайским ценным бумагам на волне надежд на устойчивое восстановление китайской экономики поддержит компании российского горно-металлургического сектора, особенно производителей стали и промышленных металлов", — считают в банке.

При улучшении конъюнктуры внешних торговых площадок российские фондовые индикаторы могут вернуться к росту и попытаться преодолеть ближайшие сопротивления в районе 2836 пунктов по индексу Мосбиржи и 1253 пунктов по РТС, считает Александр Бахтин из компании "БКС Премьер".