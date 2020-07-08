МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Курс рубля к доллару до сентября не изменится драматически и останется на текущем уровне, сказал журналистам партнер Matrix Capital Павел Теплухин на онлайн-конференции "Когда ждать восстановления экономики и финансовых рынков".

"Дивидендный период в течение месяца должен закончиться. Спрос на валюту в этом случае будет сокращен. Вывод иностранных активов с внутреннего рынка ОФЗ тоже заканчивается и оставшимся фактором будет чистый экспорт: будет ли расти валютная выручка российских экспортеров и изменяться спрос на импорт… Я считаю, что мы с вами до сентября месяца вряд ли увидим какие-то драматические изменения, отклонения от сегодняшнего уровня обменного курса", — сказал он.

Эксперт также отметил, что благодаря действию бюджетного правила волатильность нефтяных котировок не является определяющим фактором для динамики рубля. Он также добавил, что несмотря на высокий уровень макростабильности России, ослабление рубля с начала 2020 года сопоставимо с динамикой большинства других валют развивающихся рынков.

С его точки зрения, в сентябре курс будет определяться состоянием реального сектора экономики. Когда он начнет восстанавливаться на динамику рубля начнут влиять другие факторы – инвестиционный спрос, перевозки, турпотоки. "Эти факторы вновь появятся в экономике и начнут влиять", — добавил Теплухин.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.27 мск среды снижался на 16 копеек — до 71,31 рубля, следует из данных Московской биржи.