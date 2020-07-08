МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 9 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:01 GBP Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (июнь) -32% -25%
4:30 AUD Австралия — Жилищные кредиты (м/м) -4,4%  
4:30 CNY Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь) 2,4% 2,5%
4:30 CNY Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь) -0,8% -0,5%
4:30 CNY Китай — Индекс цен производителей (г/г) (июнь) -3,7% -3,2%
9:00 EUR Германия — Сальдо торгового баланса (май) 3,2 млрд евро 5,2 млрд евро
предв. EUR Еврозона — Заседание Еврогруппы    
15:00 EUR Германия — Выступление вице-президента Бундесбанка Клаудии М. Бух    
15:15 CAD Канада — Объём строительства новых домов (июнь) 193,5 тыс 198 тыс
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 1,427 млн 1,375 млн
15:30 CAD Канада — Разрешения на строительство (м/м) (май) -17,1%  

 

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 мск RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 03.07) 568,3 млрд долл (на 26.06)  
  RUB МТС — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2019 (ГОСА — 24.06.2020) 2,6 (1П2018) + 19,98 (фин) — див-д 2018 8,68 (1П2019) + 13,25 (9м2019) + 20,57 (фин) — див-д 2019

 

 

 