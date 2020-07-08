События в сфере макроэкономики и бизнеса 9 июля
МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 9 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:01
|GBP
|Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (июнь)
|-32%
|-25%
|4:30
|AUD
|Австралия — Жилищные кредиты (м/м)
|-4,4%
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь)
|2,4%
|2,5%
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь)
|-0,8%
|-0,5%
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс цен производителей (г/г) (июнь)
|-3,7%
|-3,2%
|9:00
|EUR
|Германия — Сальдо торгового баланса (май)
|3,2 млрд евро
|5,2 млрд евро
|предв.
|EUR
|Еврозона — Заседание Еврогруппы
|15:00
|EUR
|Германия — Выступление вице-президента Бундесбанка Клаудии М. Бух
|15:15
|CAD
|Канада — Объём строительства новых домов (июнь)
|193,5 тыс
|198 тыс
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|1,427 млн
|1,375 млн
|15:30
|CAD
|Канада — Разрешения на строительство (м/м) (май)
|-17,1%
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00 мск
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 03.07)
|568,3 млрд долл (на 26.06)
|RUB
|МТС — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2019 (ГОСА — 24.06.2020)
|2,6 (1П2018) + 19,98 (фин) — див-д 2018
|8,68 (1П2019) + 13,25 (9м2019) + 20,57 (фин) — див-д 2019
https://1prime.ru/Financial_market/20200708/831743994.html