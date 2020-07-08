МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Основные американское фондовые индексы в среду увеличиваются в пределах 1%, настроения трейдеров поддерживают ожидания восстановления экономики, несмотря на рекордный рост заражений коронавирусом в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.43 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 0,41%, до 25995,29 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,97%, до 10443,89 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,58%, до 3163,7 пункта.

Пандемия коронавируса продолжает оставаться одним из основных факторов на рынках. С одной стороны, трейдеры обращают внимание на массивные меры поддержки экономики и ослабление карантинных ограничений, что должно способствовать ее восстановлению. Но при этом в стране продолжают фиксировать рост случаев заболевания.

С начала месяца в стране наблюдалось в среднем 45-50 тысяч новых случаев ежедневно, но за последние сутки были зарегистрированы рекордные 60 тысяч случаев, сообщил ранее университет Джонса Хопкинса. Теперь общее количество случаев заболевания коронавирусом в Штатах достигло почти 3 миллионов, в мире — 11,8 миллиона.

Бумаги Levi Strauss дешевеют на 6,5%, ранее компания предупредила, что пандемия может негативно отразиться на ее доходах и прибыли во втором полугодии.