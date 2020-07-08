МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Рубль слегка растет к доллару и евро второй день подряд на фоне неоднозначных внешних сигналов. При этом российская валюта растеряла днем большую утреннего роста.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.49 мск снижался на 34 копейки, до 71,13 рубля, курс евро терял 4 копейки, до уровня 80,59 рубля, следует из данных Московской биржи. С утра доллар опускался до 71,03 рубля, евро – до 80,13 рубля.

РУБЛЬ ПЫТАЕТСЯ РАСТИ

Российская валюта по инерции прибавляет второй день подряд против доллара и евро, корректируя предыдущее снижение. При этом внешний фон посылает неоднозначные сигналы. Так, стоимость марки Brent прибавляет днем 0,2%, до 43,17 доллара за баррель, хотя в течение первой половины торгов среды она торговалась в минусе.

В среду вечером выйдут официальные данные американского министерства энергетики по запасам сырья в стране на прошлой неделе. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о снижении запасов на 3,11 миллиона баррелей после падения более чем на 7 миллионов неделей ранее. Американский институт нефти (API) зафиксировал рост запасов нефти в США на минувшей неделе на 2 миллиона баррелей, и это фактор давления на нефтяные котировки.

Основные европейские фондовые индексы днем теряют 0,5-1,2% на фоне продолжающегося роста числа заболевших коронавирусом в ряде стран. Согласно данным ВОЗ на вторник, число выявленных случаев коронавируса в мире за сутки увеличилось более чем на 172 тысячи и превысило 11,5 миллиона, всего скончались более 535 тысяч пациентов с COVID-19.

Определенную поддержку рублю оказывает безлимитный аукцион Минфина по размещению ОФЗ серии 29014 с погашением в марте 2026 года.

В итоге доллар и евро вечером теряют к рублю в пределах 0,4%. Рублевая цена нефти колеблется выше 3,05 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

На динамику рубля оказывает влияние выплата дивидендов "Роснефтью" и постепенное сезонное ухудшение текущего счета платежного баланса, что ограничивает потенциал укрепления рубля в среднесрочной перспективе, считает Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург". В отсутствие позитивных новостей на глобальном рынке в ближайшие дни курс задержится в диапазоне 71-72 рубля за доллар, оценил он.

В ближайшее время доллар протестирует уровень поддержки 71 рубль, а евро – 80 рублей, однако они пока вряд ли закрепятся ниже данных отметок, оценил Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

Ближайшей поддержкой для доллара и евро являются отметки 70,8 рубля и 79,95 рубля, соответственно, оценил Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер". При сохранении благоприятного внешнего фона рубль может попытаться выйти на данные технические препятствия, добавил он.