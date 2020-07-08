МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Курс евро к доллару поднимается в среду вечером, трейдеры продолжают оценивать перспективы восстановления экономики на фоне пандемии коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.15 мск курс евро к доллару рос до 1,1337 с 1,127 доллара за евро. Курс доллара к иене уменьшался до 107,47 иены со 107,51 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,32%, до 96,57 пункта.

Риски вокруг пандемии продолжают оставаться одним из основных факторов на рынках. При том, что число зараженных продолжает увеличиваться, инвесторы оценивают перспективы восстановления экономики на фоне постепенного ослабления карантинных ограничений и применяемых мер поддержки.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на вторник, число выявленных случаев коронавируса в мире за сутки увеличилось более чем на 172 тысячи и превысило 11,5 миллиона, всего скончались более 535 тысяч пациентов с COVID-19. Кроме того, по данным университета Джонса Хопкинса, за последние сутки в США зарегистрировали рекордные 60 тысяч новых случаев заражения.

Несмотря на рост числа заражений, трейдеры больше склонны к риску, в результате фондовые биржи США растут на 0,6-1,1%, а доллар, который традиционно считается более надежным активом, дешевеет.