МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Цене на золото удалось закрепиться на уровне в 1800 долларов за тройскую унцию и снова обновить рекорд с 2011 года, риски вокруг пандемии продолжают поддерживать спрос на более надежные активы, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.20 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,9%, или на 16,25 доллара — до 1826,15 доллара за тройскую унцию. Ранее в ходе торгов цена достигала 1829,65 доллара — максимума с 14 сентября 2011 года. При этом 6 сентября того же года золото поднималось до 1911,6 доллара. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 2,25%, до 19,12 доллара за унцию.

В мире продолжают наблюдать рост числа случаев заражения коронавирусом. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на вторник, число выявленных случаев коронавируса в мире за сутки увеличилось более чем на 172 тысячи и превысило 11,5 миллиона, всего скончались более 535 тысяч пациентов с COVID-19. При этом, как сообщил ранее университет Джонса Хопкинса, в США за сутки выявили рекордные 60 тысяч новых случаев заражения COVID-19.

Золото традиционно является более надежным активом, спрос на который поддерживается на фоне усиления глобальных рисков. Пандемия коронавируса значительно сдержала мировую торговлю, производство, перевозки и спрос во втором квартале, и рынки опасаются, что вторая волна заражений может сдержать восстановление мировой экономики и привести к новому ужесточению ограничений.

"Неопределенность в сфере здравоохранения, финансов и экономики из-за пандемии COVID-19 и ее последствий, скорее всего, продолжит поддерживать ралли золота в 2021 году, но на более низком уровне", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков HSBC.