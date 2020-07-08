МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером колеблются, трейдеры оценивают данные по запасам в США за минувшую неделю, которые показали неожиданный и заметный рост, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.52 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,07% — до 43,05 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,02% — до 40,61 доллара за баррель. До выхода статистики нефть дорожала на 0,1-0,2%, а после публикации статистики котировки показывают слабую разнонаправленную динамику, которая быстро меняется.

Ранее минэнерго США сообщило, что за неделю по 3 июля коммерческие запасы в стране неожиданно поднялись на 5,7 миллиона баррелей, хотя ожидалось снижение на 3,1 миллиона. При этом добыча за период вновь осталась на уровне в 11 миллионов баррелей в сутки.

Запасы бензина за период показали заметное снижение на 4,8 миллиона баррелей, а запасы дистиллятов — выросли на 3,1 миллиона при прогнозе снижения на 0,1 миллиона баррелей.

Рынки вместе с этим продолжают оценивать данные краткосрочного прогноза управления энергетической информации министерства энергетики США (EIA), опубликованного во вторник.

Так, ведомство повысило прогнозы по добыче нефти в стране и по цене нефти Brent и WTI на 2020-2021 годы, также улучшив прогноз по спросу на нефть в мире в 2020 году, теперь ожидая меньшего падения показателя — на 8,1 миллиона баррелей в сутки. Минэнерго США также ожидает падения добычи нефти в ОПЕК в июле до минимума с ноября 1991 года, ниже 22,5 миллиона баррелей в сутки.