МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в среду снизился по основным индексам в отсутствие драйверов роста, при этом индекс Мосбиржи смог удержать круглый уровень в 2800 пунктов, следует из данных торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился 0,33% — до 2815,83 пункта, индекс РТС — на 0,18%, до 1245,54 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.59 мск снижался на 27 копеек — до 71,2 рубля, курс евро рос на 2 копейки, до 80,65 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,12% — до 43,03 доллара за баррель.