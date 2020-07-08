МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в среду закрыли торги снижением, рост случаев заражений коронавирусом в мире сдержал склонность трейдеров к риску, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,55% — до 6155,74 пункта, французский CAC 40 — на 1,24%, до 4981,13 пункта, немецкий DAX — на 0,97%, до 12494,81 пункта.

Опасения по поводу второй волны заражений сдержали настроения трейдеров. По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на вторник, число выявленных случаев коронавируса в мире за сутки увеличилось более чем на 172 тысячи и превысило 11,5 миллиона. А в США, по данным университета Джонса Хопкинса, за последние сутки зафиксировали рекордные 60 тысяч новых случаев заражений.

"Ралли определенно утратило силу, поскольку большое открытие привело к тем проблемам, которых мы все боялись", — приводит агентство Франс Пресс мнение аналитика OANDA Крэга Эрлама (Craig Erlam).

Акции финской телекоммуникационной компании Nokia на бирже в Хельсинки подешевели на 8% после того, как JPMorgan понизил свою оценку по акциям компании. Акции британско-гонконгской банковской группы HSBC Holdings на торгах в Лондоне потеряли 2,9% стоимости после сообщений в СМИ о том, что советники президента США Дональда Трампа рассматривают предложения отвязать курс гонконгского доллара от американского.