МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) разнонаправленно, свидетельствуют данные торговой площадки.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" уменьшилась на 0,31%, до 5,08 доллара, "Новатэка" — выросла на 0,28%, до 145,4 доллара, "Лукойла" — опустилась на 0,57%, до 76,12 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 1,16%, до 5,57 доллара, "Газпром нефти" — на 0,66%, до 22,9 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" поднялась на 1,61%, до 26,5 доллара. Расписки "Северстали" подешевели на 0,32%, до 12,47 доллара, НЛМК — на 0,99%, до 19,98 доллара.

Расписки ВТБ снизились в цене на 0,79%, до 0,94 доллара, Сбербанка — на 0,93%, до 11,73 доллара. Стоимость бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", сократилась на 1,44%, до 20,6 доллара.

GDR АФК "Система" подорожали на 4,5%, до 5 долларов, цена расписок "Магнита" выросла на 0,44%, до 13,62 доллара. Цена расписок "Ленты" поднялась на 1,04%, до 2,44 доллара.