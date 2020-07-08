МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Рубль вечером в среду отвоевывает позиции у доллара и торгуется недалеко от уровня предыдущего закрытия к евро, растущему на международном валютном рынке форекс, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.06 мск среды снижался на 27 копеек — до 71,2 рубля, курс евро рос на 3 копейки, до 80,66 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,02% — до 43,09 доллара за баррель.

РУБЛЬ УКРПЛЯЕТСЯ К ДОЛЛАРУ

Курс рубля вечером в среду продолжил дневное укрепление к американской валюте, несмотря на слабую динамику стоимости нефти, но вновь стал сдавать позиции к европейской на фоне ее удорожания на форексе.

К текущему моменту отечественная валюта к доллару прибавляет порядка 0,4%.

Евро на форексе растет к доллару на 0,45% — до 1,1322 доллара.

Определенную поддержку рублю оказывает безлимитный аукцион Минфина по размещению ОФЗ серии 29014 с погашением в марте 2026 года.

Данное укрепление рублевого курса к доллару может быть вызвано действием локальных факторов, полагает Антон Покатович из "БКС Премьер". Например, продажи российской валюты под конверсию дивидендов и заработанных прибылей иностранными инвесторами (в иностранную валюту) могут сменяться повышением спроса российских компаний на рубль для выплаты рублевых дивидендов, добавляет он.

"На валютных площадках развивающихся рынков часть валют наряду с рублем демонстрировала положительную динамику в паре с долларом (в частности, валюты Бразилии, ЮАР, Мексики), хотя в целом инвесторы отражали смешанные настроения, по-прежнему опасаясь быстрых темпов распространения пандемии в отдельных регионах EM (Бразилия, Индия и т.д.)", — отмечает Юрий Кравченко из "Велес Капитала".

Данные по запасам нефти в США, продемонстрировавшие более существенный рост за неделю, чем ожидал институт API (рынок и вовсе ожидал снижения), оказали давление на нефтяные котировки лишь в самые первые минуты, однако в последующие полчаса ситуация на рынке нефти стабилизировалась, и рубль не успел прочувствовать негатив, также указывает аналитик.

ПРОГНОЗЫ

Не исключено, что в ходе вечерней сессии участники сырьевого рынка продолжат отыгрывать рост запасов снижением цен на нефть, что возобновит давление на рубль и, возможно, уведет его в отрицательную зону в паре с долларом, полагает Кравченко из "Велес Капитала".

"Рыночные настроения остаются смешанными. Рост числа зараженных продолжается в крупных экономиках развивающихся рынков, а также в США. Опасения второй волны пандемии сохраняются. Фактор снижения объёмов продажи валюты ЦБ с течением времени также будет учитываться в котировках в виде повышения давления на курс нацвалюты. Ожидаем, что в четверг курс рубля под воздействием различных локальных и временных факторов может формироваться в диапазоне 70,8-72,6 рубля за доллар", — прогнозирует Покатович из "БКС Премьер".