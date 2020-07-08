МОСКВА, 8 июл /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Российский рынок акций в среду снизился по основным индексам в отсутствие драйверов роста, при этом рублевый индекс Мосбиржи смог удержать круглый уровень в 2800 пунктов, следует из данных торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился 0,33% — до 2815,83 пункта, индекс РТС — на 0,18%, до 1245,54 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.46 мск снижался на 16 копеек — до 71,31 рубля, курс евро рос на 20 копеек, до 80,83 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,51% — до 43,3 доллара за баррель.

"Европейские площадки в среду были под давлением. Аутсайдерами выглядели акции банковского сектора. Американские фондовые индексы после позитивного старта торгов вернулись к нулевой отметке и пытались определиться с направлением на фоне напряженности в отношениях США и Китая и неопределенности экономических перспектив", — комментирует внешний фон Михаил Шульгин из "Открытие Брокер".

ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА

В лидерах роста – малоликвидные акции многопрофильного холдинга в сфере ЖКХ "Городские инновационные технологии" (+33%). Объем торгов превысил 65 миллионов рублей.

Также среди растущих бумаг – акции золотодобытчиков: бумаги Polymetal поднялись на 0,29%, "Полюса" — на 1,48%, Petropavlovsk – на 1,26%, Также выросли акции АФК "Система" (3,93%), "Русгидро" (2,555), "Норникеля" (1,7%), обыкновенные акции "Россетей" (1,53%), "Газпрома" (1,47%).

Значительно упали акции "Энел Россия" (-7,18%), МТС (-5,27%), депозитарные расписки Qiwi (-5%), депозитарные расписки X5 (-2,72%), акции ТГК-1 (-2,4%), депозитарные расписки TCS (-2,01%), депозитарные расписки Mail.ru (-1,84%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-1,69%), префы "Ленэнерго" (-5,42%) и обыкновенные акции "Ростелекома" (-1,59%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Индексы Мосбиржи и РТС в среду оставались в небольшом минусе, в краткосрочных диапазонах 2800-2835 пунктов и 1200-1250 пунктов. Инвесторы покупают акции лишь выборочно, а сил для уверенного роста "широкому рынку" пока не хватает. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2790-2870 пунктов", — отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

"Завтра, по нашему мнению, смешанная динамика на рынках может сохраниться. Банк России, как ожидается, опубликует оценку текущего счета РФ за первый квартал 2020 года. Кроме того, из статистики четверга выделим майское сальдо торгового баланса Германии и число первичных заявок на получение пособий по безработице в США за минувшую неделю", — напоминает Александр Бахтин из "БКС Премьер".

По его оценкам, индекс Мосбиржи в четверг сформируется в диапазоне 2775-2830 пунктов.