МОСКВА, 8 июл /ПРАЙМ/. Бывший глава администрации президента РФ Валентин Юмашев, входящий в совет директоров МТС, стал акционером сотового оператора, получив акции в качестве вознаграждения за работу в совете, говорится в материалах МТС.

В частности, Юмашев получил 0,0009189% обыкновенных акций МТС, до этого он не являлся акционером компании. "Основание (получения акций – ред.): Выплата вознаграждения членам совета директоров ПАО "МТС" по итогам исполнения обязанностей в 2019-2020 корпоративном году в форме предоставления акций ПАО "МТС", — говорится в материалах компании.

Кроме того, такое вознаграждение получили также входящие в совет директоров МТС экс-гендиректор издательского дома Axel Springer Russia (издавал Forbes в России) Регина фон Флемминг (нарастила свою долю до 0,00194% с 0,00102%) и Томас Холтроп (занимал должности главного исполнительного директора туристической компании Thomas Cook, президента компании T-Online International), который нарастил свою долю до 0,00156% с 0,00082%.