МОСКВА, 8 июл /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) сохранило долгосрочный рейтинг Visa на уровне "AA-", Mastercard — на отметке "A+", прогнозы по рейтингам стабильные, сообщается в релизах агентства.

Краткосрочные рейтинги для Visa и Mastercard были сохранены на уровнях "A-1+" и "A-1" соответственно.

Агентство отмечает, что в условиях экономического спада, вызванного пандемией коронавируса и сдерживающего финпоказатели компаний, их сильное рыночное положение и хорошее финансовое управление позволят им сохранить высокую прибыльность и низкий леверидж.

S&P ожидает, что леверидж компаний в 2020-2021 фингодах будет выше, чем в 2019 году, но при этом останется на уровне 1,0х или ниже в основном в зависимости от продолжительности и тяжести спада и темпов восстановления.

Стабильный прогноз по рейтингам компаний отражает ожидания аналитиками агентства того, что им удастся сохранить низкий леверидж и сильную ликвидность без значительного ущерба по крайней мере в течение следующих двух лет.

Visa — глобальная платежная система, обеспечивающая доступ к сети электронных платежей держателям карт, торгово-сервисным предприятиям, финансовым и правительственным учреждениям. Mastercard Inc. — оператор одной из крупнейших платежных систем в мире. Число операций, осуществляемых посредством этой платежной системы, превышает 22 миллиарда в год.