МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Курс доллара в четверг утром снижается к евро и слабо растет к иене, инвесторы предпочитают более рисковые валюты на фоне оптимизма на рынках, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.03 мск курс евро к доллару рос до 1,1366 с 1,1329 доллара за евро. Курс доллара к иене оставался на уровне предыдущего закрытия в 107,25 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,12%, до 96,31 пункта.

В четверг инвесторы обратили свое внимание на более рисковые валюты, такие как евро, так как ралли в более рискованных активах, таких как мировые акции, негативно сказались на спросе на безопасную американскую валюту.

"Рост акций и падение доходности казначейских облигаций имеют небольшие негативные последствия для доллара, но рост на рынках не может зайти слишком далеко, потому что нам все еще нужно беспокоиться о вирусе", — цитирует агентство Рейтер старшего валютного стратега MUFG Bank Минори Учиду (Minori Uchida).

Позднее в четверг инвесторы ожидают данные по безработице в США. Аналитики ждут снижения числа заявок на пособие по безработице до 1,375 миллиона.