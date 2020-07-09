МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Цена меди растет в четверг на экономической статистике из Китая, который является крупнейшим в мире потребителем этого металла, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.19 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 1,06% — до 2,854 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам торгов среды на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,71% — до 6232 доллара, алюминия — на 1,9%, до 1665 долларов, цинка — на 2,95%, до 2131 доллара за тонну.

Участники рынка в четверг обратили внимание на статистику из КНР, свидетельствующую о продолжении восстановления экономики. Инфляция в Китае в июне на фоне значительного улучшения эпидемиологической обстановки составила 2,5% в годовом выражении против 2,4% месяцем ранее. В месячном же выражении дефляция замедлилась до 0,1% с майских 0,8%. Показатель оказался лучше прогнозов аналитиков в 0,5%.