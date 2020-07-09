МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Курс рубля укрепляется к доллару и мало меняется к евро в начале торгов, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.02 мск четверга снижался на 16 копеек — до 70,95 рубля, курс евро — на 1 копейку, до 80,58 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,02% — до 43,3 доллара за баррель.

На старте торгов рубль прибавлял к доллару 9 копеек и терял 5 копеек к евро.