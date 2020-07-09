МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается по рублевому индексу Мосбиржи и по долларовому индексу РТС на неуверенной динамике нефти, свидетельствуют данные Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.07 мск четверга снижался на 0,27% — до 2808,14 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,02% — до 1245,27 пункта.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent после слабых попыток подрасти снижается на 0,16% — до 43,22 доллара за баррель.